Elf Jahre Haft für mutmaßlichen Mafia-Boss in Wien

Unter erneut strengen Sicherheitsvorkehrungen - Spezialkräfte der Justizwache und der Verfassungsschutz waren anwesend, der Trakt vor dem Gerichtssaal wurde weiträumig abgesperrt und mit einem Fotografier- und Filmverbot belegt - ist am Freitag am Wiener Landesgericht ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Mafioso zu Ende gegangen. Der 34-Jährige wurde wegen schweren Raubes zu einer elfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil eines Schöffensenats ist nicht rechtskräftig.

Bei dem Mann soll es sich um ein führendes Mitglied einer serbisch-montenegrinischen Mafia-Bande handeln, die in Österreich in großem Stil mit Suchtgift handelt. Dem erstinstanzlichen Urteil zufolge hatte er am 28. Dezember 2019 mit sechs anderen Banden-Mitgliedern in einer Garage in der Bundeshauptstadt einer anderen Täter-Gruppe mit Gewalt 13 Kilogramm Kokain und 106.000 Euro abgenommen. "Wir haben keinen Zweifel, dass der Angeklagte vor Ort war", stellte die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung fest. Zum gegenständlichen Verbrechen meinte sie: "Es ist ein nicht alltäglicher Fall, mit einer derartigen Brutalität konfrontiert zu sein". Der Angeklagte sei "respektlos mit fremdem Leben" umgegangen, was bei der Strafbemessung neben dem getrübten Vorleben und dem raschen Rückfall erschwerend gewertet wurde.