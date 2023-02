Eleusis läutet Kulturhauptstadt-Jahr ein

Mit einer multimedialen Feier und der Beteiligung zahlreicher Einwohner läutet am Samstag die kleine griechische Hafenstadt Eleusis ihr Europäisches Kulturhauptstadt-Jahr ein. Die Feierlichkeiten werden entlang der Küste vor Eleusis rund 20 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt stattfinden.

Unter dem Motto "Geheimnisse des Übergangs" (Mysteries of Transition) mit Laserstrahlen und viel Musik und Tanz soll die Inszenierung das spiegeln, wofür Eleusis in der Antike stand: Dort fanden nämlich die "Mysterien von Eleusis" statt, eine Art Geheimkult, mit dem jährlich die Neugeburt der Natur gefeiert wurde. Die Riten zogen damals Tausende Athener an, die in die Stadt pilgerten. Dies soll am Samstag symbolisch mit der Beteiligung der Bevölkerung, aber auch Vertretern aus dem Ausland wiederholt werden.