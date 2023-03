Elektro-KV: Gewerkschaften sprechen von "Verteilungskampf"

Am kommenden Mittwoch, dem 8. März, startet die Frühjahrslohnrunde für die rund 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie (EEI). Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA teilten heute mit, dass sie "sehr intensiven Verhandlungen in allen Branchen und einen harten Verteilungskampf" erwarten. Sie verweisen auf die Preissteigerungen und stellen klar: "Daher stehen ordentliche Lohn- und Gehaltserhöhungen ganz oben auf dem Forderungsprogramm."

Und die Gewerkschaften sparen nicht mit Kritik an der Regierung. "Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten hat es die Bundesregierung bisher nicht geschafft, die Teuerungswelle zu dämpfen. Es liegt nun an den Gewerkschaften dafür zu sorgen, dass die Inflationsbelastung nicht zu massiven Einkommensverlusten führt und die Krisenkosten nicht zur Gänze auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgewälzt werden", hieß es in einer Aussendung.

In Deutschland hat heute das Statistische Bundesamt bekannt gegeben, dass die deutschen KV-Löhne 2022 klar hinter der Inflation zurück geblieben sind. Einschließlich der fest vereinbarten Sonderzahlungen hatten die Tarifbeschäftigten 2,2 Prozent mehr Geld in der Tasche als im Jahr zuvor. In dieser Zeitspanne stiegen die Verbraucherpreise um 6,9 Prozent. Die Kaufkraft der Arbeitnehmer ging wegen der Inflation also zurück.