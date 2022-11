Elefanten und Flusspferde im Fokus der Weltartenkonferenz

Zum Abschluss der ersten Woche sind bei der Weltartenkonferenz Cites in Panama eine Reihe wichtiger Entscheidungen gefallen. Der Elfenbeinhandel bleibt verboten und Seegurken und Geigenrochen werden künftig besser geschützt, wie Regierungsvertreter aus 184 Ländern am Freitag (Ortszeit) beschlossen. Dagegen wurden ein strengerer Schutz für Elefanten aus dem südlichen Afrika und das Handelsverbot für Flusspferde abgelehnt.

Die Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (Cites) tagen in Panama, um rund 600 gefährdete Wildarten vor übermäßigem Handel zu schützen. Sie stimmen in Ausschüssen über Handelsverbote oder Handelsbeschränkungen ab, die am Ende der Konferenz kommende Woche im Plenum noch bestätigt werden müssen.