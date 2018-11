"Elchjagd" im Super-G von Lake Louise

Der Super-G ist am Sonntag das zweite Speedrennen der Herren in Lake Louise.

So etwas wäre auch diesmal höchst willkommen. Aber Franz ist nach einem Materialwechsel und wegen seiner Knieprobleme noch nicht ganz dort, wo er sein möchte. Reichelt tut sich in Lake Louise traditionell etwas schwer.

Heißestes ÖSV-Eisen dürfte neben Vincent Kriechmayr, der sich zuletzt nach zwei Saisonsiegen (Beaver Creek, Aare) in der Disziplinenwertung nur Jansrud geschlagen geben musste, zumindest in Lake Louise Matthias Mayer sein. Der spätere Olympiasieger musste im Vorjahr mit der undankbaren Startnummer eins ins Rennen und schied nach Spitzen-Zwischenzeit aus.

Der Super-G, das ist seit vielen Jahren freilich die Disziplin der Norweger. Sie holten in den vergangenen sieben Jahren stets die Kristallkugel in der zweitschnellsten Alpin-Disziplin. Svindal sackte diese 2012, 2013 und 2014 ein, Jansrud war 2015, 2017 und 2018 erfolgreich. 2016 holte sich Aleksander Aamodt Kilde die Trophäe.

Wären nicht 2016 die Rennen in Kanada ausgefallen, würde die Renn-Bilanz der Norweger in Lake Louise wohl genauso aussehen. Denn nur Jansrud (2014, 2017) oder Svindal (2011-2013, 2015) haben seit 2011 hier den Super-G gewonnen. Letzter nicht-norwegische Sieger war der Schweizer Tobias Grünenfelder 2010. Das war auch das letzte Jahr, in dem nicht mindestens eines der beiden Rennen in Lake Louise an Norwegen gegangen ist.