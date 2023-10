El Salvador bereitet sich auf Tropensturm "Pilar" vor

Wegen des aufziehenden Tropensturms "Pilar" hat das salvadorianische Parlament den Notstand erklärt. Die Maßnahme gelte für 15 Tage, teilte die Nationalversammlung des mittelamerikanischen Landes in der Nacht auf Montag (Ortszeit) mit. Damit kann der Zivilschutz unter anderem obligatorische Evakuierungen besonders gefährdeter Regionen anordnen, wie die Zeitung "La Prensa Gráfica" berichtete.

Zuletzt hatte Hurrikan "Otis" an der mexikanischen Pazifikküste schwere Verwüstungen verursacht. Mindestens 48 Menschen kamen ums Leben und über 270.000 Wohnungen und Häuser wurden beschädigt, nachdem der Wirbelsturm als Hurrikan der höchsten Stufe 5 in der vergangenen Woche im Badeort Acapulco auf die Küste getroffen war. In nur zwölf Stunden hatte sich "Otis" von einem Tropensturm zu einem gefährlichen Hurrikan entwickelt.