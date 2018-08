EL-Gruppenphase würde Rapid 8 Mio. Euro Umsatz bescheren

Der Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League würde für Rapid eine beachtliche Finanzspritze bedeuten. Wirtschafts-Geschäftsführer Christoph Peschek kalkuliert für diesen Fall, ausgehend von einem Heim-Zuschauerschnitt von 20.000 Fans und beispielsweise sechs erreichten Punkten, mit einem zusätzlichen Umsatz von rund acht Millionen Euro.

Wie viel davon netto im Börsel bleiben würde, wollte der Wiener nicht prophezeien. “Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös”, sagte Peschek vor dem Play-off-Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF eins) in Wien gegen Steaua Bukarest der APA. Auf jeden Fall wäre es ein beachtliches Zubrot für den rund 32 Millionen Euro schwere Etat, in dem lediglich die Einnahmen bis zum Europa-League-Play-off budgetiert sind.

Für die Gruppenphase gibt es ein Antrittsgeld von 2,92 Millionen Euro, ein Sieg ist 570.000 Euro, ein Unentschieden 190.000 Euro wert. Noch offene Zahlungen via Marktpool und Club-Koeffizientenrangliste kommen hinzu. Bisher hat Rapid in dieser Saison durch das Antreten in der dritten Qualifikationsrunde und im Play-off 580.000 Euro an UEFA-Prämien eingestreift.