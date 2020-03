EL-Duelle Sevilla-Roma und Inter-Getafe abgesagt

Das Coronavirus hat auch die Fußball-Europa-League im Griff. Während mehrere Achtelfinal-Hinspiele wie jenes des LASK gegen Manchester United am Donnerstag vor leeren Rängen über die Bühne gehen, können die Duelle zwischen dem FC Sevilla und der AS Roma bzw. zwischen Inter Mailand und dem spanischen Club FC Getafe gar nicht stattfinden.

Das teilte die UEFA am Mittwoch mit. Getafe-Präsident Angel Torres hatte zuvor angekündigt, dass seine Mannschaft unter den derzeitigen Umständen nicht nach Italien fahren werde. Das Flugzeug mit den Roma-Spielern habe in Spanien keine Landerlaubnis bekommen, teilte Roma am Mittwoch auf Twitter mit.