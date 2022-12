Eisschnellläuferin Herzog in Calgary über 1.000 m Dritte

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat ihre ausgezeichnete Form beim Weltcup in Calgary/Kanada mit einem Podestplatz über 1.000 m untermauert. Die 27-Jährige lief am Sonntag mit einer Zeit von 1:13,565 Minuten auf den dritten Rang und verfehlte ihre genau fünf Jahre alte Bestzeit um nur etwas mehr als eine Zehntelsekunde. Der Sieg ging an die Niederländerin Jutta Leerdam (1:12,828), auf die US-Amerikanerin Kimi Goetz fehlten Herzog nur drei Hundertstelsekunden.

Zuletzt hatte Herzog in Heerenveen mit einer Zeit von 1:15,312 Minuten noch den neunten Platz über 1.000 m belegt. In Calgary schaffte sie nach Platz zwei über 500 m zum zweiten Mal den Sprung aufs Stockerl. Auch in der kommenden Woche werden Herzog und Co. in Kanada im Einsatz sein.