Eislaufplatz Gastra zieht positive Bilanz

In der zu Ende gehenden Wintersaison wurden über 20.000 Eintritte beim Eislaufplatz Gastra in Rankweil verzeichnet. Der Eislaufplatz ist noch bis kommenden Sonntag, 27. Februar, geöffnet.

Wird beim Eislaufplatz Gastra die 20.000-Besucher-Marke überschritten, erhält der oder die 20.000ste Besucher*in traditionell eine Saisonkarte für die nächste Wintersaison als symbolischen Dank für das große Publikumsinteresse. So auch heuer: Über eine kostenlose Eislaufsaison 2022/23 freuen durfte sich Kimberly Plagens (11) aus Rankweil. Gemeinderat Helmut Jenny überreichte ihr am 22. Februar feierlich die Saisonkarte und betonte, die Bedeutung dieser Freizeiteinrichtung für die gesamte Region: „Außer der Vorarlberg Halle in Feldkirch ist der Eislaufplatz Gastra die einzige Möglichkeit, um im Vorderland eiszulaufen.“

Außerdem zeigte er sich erfreut, dass die 20.000-Besucher-Marke trotz Corona Einschränkungen erreicht werden konnte: „Wir hatten von Anfang an ein Sicherheitskonzept, das sich bewährt hat. Zudem ist Eislaufen eine gute Ergänzung zu anderen Wintersportarten und wir werden als Gemeinde weiterhin alles daransetzen, um die Anlage zu erhalten.“ Bereits in den vergangenen Jahren hat die Marktgemeinde Rankweil über 450.000 Euro in die Sanierung des Eislaufplatzes investiert. Regelmäßig bieten der Eissportverein und der Marktgemeinde Rankweil Eislaufkurse an, heuer sogar im Rahmen des Semesterferienprogramms.