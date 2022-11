Eislaufen auf Kunstplatten

Herbert Kaufmann, Geschäftsführer Stadtmarketing Dornbirn, war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Vorarlberger Städte setzen heuer die Weihnachtsbeleuchtung in ihren Zentren und auf Weihnachtsmärkten gezielter ein und verkürzen die Beleuchtungszeiten. Großteils seien die Lichterketten vor Jahren auf LED umgerüstet worden, berichteten die Verantwortlichen bei einem APA-Rundruf. Man werde dank Musik, Tannengrün, Weihnachtsduft und -schmuck dennoch eine schöne Stimmung zaubern, waren sich die Stadtmarketingleute einig. Wie es da in Dornbirn genau aussieht, berichtet der Stadtmarketing-Chef am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE".

Die Weihnachtszeit rückt immer näher und das bedeutet, dass langsam ein Weihnachtsmarkt nach dem anderen seine Pforten öffnet. In Dornbirn ist es am Freitag schon so weit: Der Christkindlmarkt startet. "Es ist einerseits ein Teil der Lebensqualität für die Stadt", sagt Herbert Kaufmann, Geschäftsführer Stadtmarketing Dornbirn in "Vorarlberg LIVE". "Er ist ein starker Frequenzbringer für den Innenstadtbereich und Tourismus, besonders Handel und Gastronomie profitieren davon."