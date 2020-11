Österreich spielt auch 2021 kein Eishockey-WM-Turnier

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaften werden in der laufenden Saison mit Ausnahme der U20 keine Weltmeisterschaften spielen. Der internationale Eishockey-Verband (IIHF) hat am Mittwoch 18 WM-Turniere ab der zweiten Kategorie abgesagt. Lediglich vier A-WM-Turniere werden noch ausgetragen. Als Grund wurden unter anderem die weltweiten Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen genannt.

Nachdem schon im heurigen Frühjahr die WM 1A mit Österreichs Männern in Slowenien abgesagt worden ist, fällt für die Mannschaft von Teamchef Roger Bader die WM auch im kommenden Jahr aus. Auch das ÖEHV-Frauenteam und die U18, die ebenfalls heuer keine WM bestreiten konnten, haben 2021 keine Titelkämpfe. Nur das U20-Team, das Ende Dezember bei der A-WM in Edmonton dabei ist, kann nach derzeitigem Stand an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.