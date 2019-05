Deutschland feierte dritten Sieg bei der Eishockey-WM

Mit dem dritten Sieg im dritten WM-Spiel hat sich das deutsche Eishockey-Nationalteam eine gute Viertelfinalchance erspielt. Beim 4:1 (1:0,2:1,1:0) gegen Frankreich trafen am Dienstag im slowakischen Kosice Moritz Seider (18. Minute), Matthias Plachta (34.), NHL-Star Leon Draisaitl (38.) und Korbinian Holzer (60.). Für die Franzosen war Damien Fleury (25.) erfolgreich.

Am Mittwoch haben die in der Gruppe A vor Finnland und Kanada voranliegenden Deutschen nun ein vorentscheidendes Gruppenspiel gegen Gastgeber Slowakei, bangen dabei aber um den Einsatz von Philipp Grubauer. Der NHL-Torhüter musste am Dienstag wegen muskulärer Probleme vorzeitig vom Eis.

Die beiden Aufsteiger Italien und Großbritannien haben in der Slowakei auch ihre dritten Spiele verloren. In der Österreich-Gruppe B in Bratislava unterlag Italien Lettland mit 0:3. In Kosice deklassierte Dänemark die Briten mit 9:0.