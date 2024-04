Eishockey-Team verliert erneut gegen Slowenien

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat auch das vierte von neun WM-Testspielen verloren. Einen Tag nach dem 2:5 in Ljubljana setzte es am Freitag gegen Slowenien in Villach sogar ein 0:6 (0:0,0:4,0:2). Nächste Woche stehen für die noch nicht topbesetzte Auswahl von Teamchef Roger Bader in České Budějovice und Linz zwei Duelle mit Tschechien auf dem Programm.

Gegen die fast schon mit ihrer besten Garnitur angetretene B-Nation Slowenien war nichts zu holen. Drei Unterzahltore im Mitteldrittel trugen maßgeblich zur herben Niederlage bei. "Das war einfach nicht genug. Das müssen wir viel besser machen nächste Woche. Wir können noch in allen Bereichen besser werden. Wir müssen überall eine Stufe raufschrauben", sagte Kilian Zündel. In der Neuauflage gegen die Slowenen habe man zwar besser begonnen als am Donnerstag, dann aber leider nachgelassen und ein verkrampftes Schlussdrittel gespielt.

"Das muss ich auch erst verarbeiten. Ich habe das so nicht erwartet, obwohl ich schon wusste, dass Slowenien mit einer starken Mannschaft hier ist. Bei uns fehlen noch 15 bis 18 Spieler", meinte Teamchef Roger Bader. Seine Mannschaft sei vor allem körperlich unterlegen gewesen. "Wir wurden physisch dominiert von Slowenien." Mit den Tschechen komme nun eine Weltklassemannschaft auf Österreich zu. "Der Gegner wird noch stärker sein."

Ergebnis Eishockey-Testländerspiel der Männer vom Freitag in Villach: Österreich - Slowenien 0:6 (0:0,0:4,0:2)