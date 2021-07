Eishockey-Solotraining für Rossi, Freigabe für Olympia-Quali

Der Vorarlberger Eishockey-Profi Marco Rossi bereitet sich derzeit mit einem Solotraining in der Heimat auf die kommende NHL-Saison bei Minnesota Wild vor. Der 19-Jährige übt in Lustenau mit dem für drei Wochen eigens verpflichteten Ex-NHL-Stürmer Rob Schremp. Rossi darf wegen langwieriger Corona-Folgen erst seit Mitte Mai wieder trainieren. Inzwischen haben ihm die Wild laut Informationen der "Vorarlberger Nachrichten" die Freigabe für die Olympia-Qualifikation erteilt.

Für das ÖEHV-Nationalteam wartet Ende August der wichtigste Termin des Jahres. Da geht es vom 26. bis 29.8. in Bratislava gegen die Slowakei, Weißrussland und Polen um die letzte Chance auf einen Startplatz in Peking 2022. Nach dem Solotraining in der Heimat wird sich Rossi bei den Lions aus Zürich in Form bringen.