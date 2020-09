Eishockey-Liga startet mit KAC - Linz und Salzburg - VSV

Der Spielplan der am 25. September beginnenden heimischen ICE Hockey League steht für die erste Phase fest. Die "Regular Season" ist bis 7. Februar mit einer doppelten Hin- und Rückrunde angesetzt. Sollten Covid-19-bedingte Behördenvorgaben der involvierten Länder Einschränkungen im Spielbetrieb vorschreiben, kann es generell zu späteren Änderungen im Spielplan bzw. beim Modus kommen.

Wie in der vergangenen Saison qualifizieren sich die Top fünf vorzeitig für die Play-offs 2021 und spielen danach in der Pick Round (je eine Hin- und Rückrunde) das Pick- und Heimrecht für die Post-Season aus. Die Bonuspunkte werden in absteigender Reihenfolge mit 4-2-1-0-0 vergeben. Die Teams auf den Plätzen 6 bis 11 kämpfen hingegen im Anschluss in der Qualifikationsrunde um die letzten drei Play-off-Tickets, die Vergabe der Bonuspunkte erfolgt in absteigender Reihenfolge mit 8-6-4-2-1-0.