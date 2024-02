Eisbären leiden massiv unter dem Klimawandel

Während die beiden Eisbären-Männchen im Tiergarten Schönbrunn im Wasser planschen und Fische verschlingen, schmilzt ihren Artgenossen in der Arktis wortwörtlich das Eis unter den Pfoten weg. "Die Folgen der Klimaerwärmung stellen für die Tiere eine massive Bedrohung dar", sagte Stephan Hering-Hagenbeck anlässlich des Welttages des Eisbären am morgigen Dienstag.

Die Auswirkungen der Erderhitzung bedeuten eine zunehmende Veränderung und den damit einhergehenden Verlust des natürlichen Lebensraumes. "Das Packeis, das Eisbären für die Jagd auf Robben benötigen, friert im Herbst immer später zu. Im Frühling schmilzt es wiederum immer früher. Das verkürzt die Jagdsaison der Eisbären auf ihre Hauptnahrungsquelle. Sie müssen den Sommer über immer länger an Land fasten oder auf alternative Nahrungsquellen ausweichen", so Hering-Hagenbeck. Der Hunger treibt die Eisbären schließlich auch in besiedelte Gebiete. Dadurch nehmen Mensch-Tier-Konflikte "zwangsläufig zu".