Einzigartiger Babyservice in Hohenems!

Auf Initiative von Erika Mathis, Obfrau des Kneipp-Vereins, trifft sich jeden Freitagnachmittag eine Gruppe von Frauen jeden Alters gemeinsam zum Stricken im Sutterlüty-Restaurant in der Lustenauer Straße.

Die Frauen pflegen ihre Sozialkontakte in einem gemütlichen Miteinander und stellen dabei Nützliches her. Gestrickt wird Vieles: persönliche Sachen, Mützen, Schals und vor allem auch „Babypötschle“ für das Babystartpaket der Stadt Hohenems. An den „Pötschle“ hängt eine kleine Karte mit der Aufschrift: „von Hand und mit Liebe in Hohenems gestrickt von…“, unterschrieben von der jeweiligen, ehrenamtlichen Strickerin.

Die Frauen „verstricken“ ihre guten Wünsche an die Familien und für die Babys. Es ist eine kleine, wohlwollende Geste nachfolgenden Generationen gegenüber – ein liebevolles persönliches Zeichen in einer Welt voller Herausforderungen an das werdende Leben.