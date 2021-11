Einzigartig mit «WOW»!

Serafino Consoli – ein Unternehmen, reich an Tradition. Dahinter steht eine Familie, getrieben von Innovation und Verfechter der Idee der Anpassungsfähigkeit. Ihre wundervollen Ringe gehen mit bestem Beispiel voran. Lassen Sie sich überraschen!

Benannt nach einer Familie, die seit jeher in der Uhren- und Schmuckherstellung tätig war, wurde die Marke Serafino Consoli 1959 gegründet. Das Familienoberhaupt Serafino bewies eine unternehmerische Ader: «If you have an idea, you must sow it well and nurture your crop with care, employing all efforts and attention necessary for your harvest to give the best result.» Man erntet, was man sät und pflegt. In den 90er-Jahren übernahm Serafinos Sohn Ivan Consoli gemeinsam mit seinen Schwestern Nadia und Raffaella das Steuer. Die drei Geschwister weiteten die Vision ihres Vaters aus, erneuerten Pläne und expandierten.