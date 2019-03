Einzelhandel 2018 real mit Umsatzzuwachs von 0,3 Prozent

Die Umsätze im österreichischen Einzelhandel inklusive Tankstellen sind im Vorjahr nominell um 2,3 Prozent gewachsen. Inflationsbereinigt (real) gab es nur einen leichten Anstieg um 0,3 Prozent. Die gesamten Handelsumsätze stiegen real um 1,3 Prozent, nominell um 3,7 Prozent, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit.

Die Dienstleistungsunternehmen erhöhten ihre Umsätze nominell um 5,7 Prozent. Den größten Anstieg gab es dabei im Bereich “Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (plus 7,8 Prozent). Dahinter folgten Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe (plus 7,5 Prozent) und Verkehr (plus 5,7 Prozent).