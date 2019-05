Einwallner: "ÖVP und FPÖ gegen Aufklärung und Transparenz im Fall Dornbirn"

Scharfe Kritik übt der Vorarlberger SPÖ-Abgeordnete Reinhold Einwallner an ÖVP und FPÖ, die die Einsetzung einer Sonderkommission zum Mord in Dornbirn im Innenausschuss im Parlament vertagt und „damit auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben haben“.

Einwallner: „Hier zeigt sich wieder einmal das wahre Gesicht der Regierung, in Vorarlberg tut man so, als würde man für Transparenz sorgen. Im Parlament zeigen ÖVP und FPÖ dann keinerlei Interesse an notwendiger Transparenz und Aufklärung des schrecklichen Ereignisses.“

“Bevölkerung hat ein Recht darauf”

Einwallner hat in einem Antrag gefordert, dass eine Sonderkommission zum Mord am Leiter des Sozialamts in Dornbirn eingesetzt wird und die Ergebnisse in einem Bericht zusammengefasst bis zum 30. Juni 2019 dem Parlament vorgelegt werden. „Die politische Verantwortung ist nach wie vor offen. Die SPÖ wird trotz der Untätigkeit der Regierung alle parlamentarischen Möglichkeiten ausschöpfen, um hier doch noch aufzuklären. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf“, so Einwallner.