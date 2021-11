Eintracht verpasste Achtelfinal-Einzug - Leverkusen durch

Oliver Glasner hat mit Eintracht Frankfurt den vorzeitigen Gruppensieg in der Europa League verpasst und muss um den direkten Einzug ins Achtelfinale zittern. Der deutsche Fußball-Bundesligist kam am Donnerstagabend nach einer schwachen Vorstellung gegen Royal Antwerpen nur zu einem 2:2 und benötigt im Gruppenfinale am 9. Dezember bei Fenerbahce Istanbul mindestens einen Punkt, um das Ticket für die Runde der letzten 16 Teams direkt zu lösen.

Daichi Kamada (13.) brachte die Eintracht in Führung, doch Radja Nainggolan (33.) und Ally Samatta (88.) drehten die Partie. Der eingewechselte Goncalo Paciencia (94.) rettete zumindest einen Punkt. Martin Hinteregger fehlte bei den Frankfurtern verletzt, Stefan Ilsanker saß nur auf der Bank. Zweiter der Gruppe ist Olympiakos Piräus nach einem 1:0 gegen Fenerbahce.

Schon im Achtelfinale steht Ligarivale Bayer Leverkusen. Die Werkself schaffte gegen Celtic Glasgow eine späte Wende. Robert Andrich und Moussa Diaby sorgten mit ihren Toren in der 82. und 87. Minute für den 3:2-Heimerfolg der Leverkusener, die nach fünf Partien in ihrer Gruppe ungeschlagen sind. Weiter kein Erfolgserlebnis gibt es für Peter Stöger. Der Trainer von Ferencvaros Budapest unterlag mit den Ungarn bei Betis Sevilla mit 0:2 und verlor damit auch das fünfte Gruppenspiel.

Galatasaray Istanbul ist nach einem 4:2 gegen Olympique Marseille durch, die Franzosen müssen nun am letzten Spieltag um den Umstieg in die Conference League kämpfen. Roter Stern Belgrad übernahm am fünften Spieltag dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Ludogorez Rasgrad die Führung in der Gruppe. Aleksandar Dragovic spielte in der Innenverteidigung durch. Zum Abschluss gastieren die Serben beim Zweiten Braga.

In der Conference League stieß Gernot Trauner mit Feyenoord Rotterdam nach einem 2:2 bei Slavia Prag ins Achtelfinale vor. Die Tschechen kämpfen gegen Union Berlin um den zweiten Platz. Die Deutschen gewannen ohne den gesperrten Christopher Trimmel bei Maccabi Haifa mit 1:0.

Eine Blamage leistete sich Tottenham. Die Spurs verloren bei NS Mura in Slowenien mit 1:2 und müssen nun in die Zwischenrunde, da Stade Rennes Platz eins bereits fixiert hat. Heinz Lindner gewann mit dem FC Basel bei Kairat Almaty mit 3:2, den Schweizern reicht im Finish ein Remis für den Gruppensieg.