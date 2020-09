Eintracht-Trainer Hütter verlängerte Vertrag bis 2023

Adi Hütter hat seinen Vertrag als Trainer von Eintracht Frankfurt bis Sommer 2023 verlängert.

Der ursprüngliche Kontrakt des Vorarlbergers beim deutschen Fußball-Bundesligisten wäre mit Saisonende 2020/21 ausgelaufen. "Wir setzen weiterhin auf Kontinuität und Stabilität auf dieser wichtigen Position und wissen, was wir an unserem Trainerteam haben", sagte Sportvorstand Fredi Bobic am Donnerstag.