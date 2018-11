Einstimmung auf die Weihnachtszeit

Zum gemütlichen Verweilen in der Vorweihnachtszeit lädt der Bludenzer Christkindlemarkt in die Mühlgasse ein. Mit einem bunten Rahmenprogramm und lässiger Livemusik wird dabei für Jung und Alt einiges geboten.

Von 29. November bis 24. Dezember laden die Christkindlehäuschen in der Mühlgasse bei Kulinarik, Tee und Glühwein zum vorweihnachtlichen Plausch in die Altstadt ein. Von Freitag bis Donnerstag präsentieren auch in diesem Jahr im wöchentlichen Wechsel Kreative aus der Region ihre Handwerkskunst sowie selbstgefertigte Einzelstücke. Nicht weniger als zwölf verschiedene Anbieter sorgen so für reichlich Abwechslung beim vorweihnachtlichen Treiben in der Altstadt.

Kinderprogramm

Neben den kulinarischen Genüssen und den künstlerischen Handwerks-produkten steht auch heuer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Kinder und Familien im Vordergrund. So sind die Kleinen in der Adventzeit etwa dazu eingeladen, Kekse zu backen oder in der Schneiderwerkstatt selbst tätig zu werden. Die Wartezeit auf das Christkind wird mit dem Basteln von Weihnachtskarten verkürzt. In der Buchhandlung Tyrolia erwarten die Kinder spannende Geschichten. Jeden Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag drehen Kinder außerdem auf den Rücken der Ponys ihre Runden durch die Gassen und können im Anschluss zwei süße Zwergziegen bei der Kleintierausstellung am Bludenzer Christkindlemarkt betrachten.

DJ, Punsch & Glühwein