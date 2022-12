Einstimmen auf Weihnachten: tonart-Brass-Quartett auf der „Bühne des Miteinanders“

Am Donnerstag, dem 15. Dezember 2022, ab 18 Uhr gibt das tonart-Brass-Quartett dem Advent am Kirchplatz einen besonders festlichen Rahmen.

Die bekannten Musiker Attila Krakó, Simon Inama, Andreas Schuchter und Jan Ströhle, die auch an der tonart Musikschule lehren, werden als Ensemble dem Publikum weihnachtliche Stimmung auf höchster Stufe präsentieren.

Das Highlight des Hohenemser Adventprogramms findet am Donnerstag, dem 22. Dezember 2022, von 18 bis 19 Uhr statt. Kaum etwas verbindet Menschen so sehr wie das gemeinsame Singen. Daher gestalten die vier Hohenemser Chöre, der Gesangverein Nibelungenhort, die Kirchenchöre St. Karl und St. Konrad sowie die Rütner Chorgemeinschaft diese weihnachtliche Stunde mit bekannten Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Kommen Sie zur „Bühne des Miteinanders“ am Kirchplatz, singen Sie gemeinsam mit den Chören mit und erleben Sie eine wunderbare Einstimmung auf das bevorstehende Fest.