Einstieg in die Modelszene für Fabienne Berkmann?

Die 24-jährige Riefensbergerin Fabienne Berkmann glänzt bei Fotoshootings.

„Einen genauen Plan, wo es mit dem Modeln hingehen soll, habe ich nicht. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und erfreue mich an lustigen Fotoshootings und tollen Bildern“, sagt die sympathische 24-jährige Riefensbergerin Fabienne Berkmann. Ihre Freundin und Fotografin Boglarka Tasi hat sie auf dem Fußballplatz in Langenegg kennengelernt. Durch die Freundschaft hat sich das ein oder andere Fotoshooting ergeben. Fabienne Berkmann stammt aus einer fußballverrückten Familie. Ihr Freund Andreas Röser spielt erfolgreich beim ZIMA FC Langenegg, ihr Vater war Torwart und ihr Bruder Dominik ist Stürmer in Riefensberg. Allerdings verletzte er sich und bereitet sich aktuell intensiv auf ein baldiges Comeback vor. Der Fußball wurde Fabienne praktisch in die Wiege gelegt. Entweder in ihrer Heimat Riefensberg oder in Langenegg besucht sie nahezu alle Spiele. Fabienne Berkmann ist bei der Firma Brusa Elektronik in Sennwald Personalreferentin und ist aus beruflichen Gründen nach Altach übersiedelt. Sie ist für das Recruiting zuständig, studiert nebenbei noch Personalmanagement und gibt Ende des Jahres ihre Masterarbeit ab.