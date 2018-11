Einstellung der Ermittlungen gegen ORF-Moderator Rafreider

Die Ermittlungen gegen Roman Rafreider sind am Donnerstag eingestellt worden. "Mein Mandant war immer von der Justiz überzeugt und ist es heute umso mehr", hieß es am Freitag in einem Schreiben von Oliver Scherbaum, dem Anwalt des "ZiB"-Moderators. Der ORF kündigte unterdessen gegenüber der APA an, nächste Woche Gespräche mit Rafreider über dessen Zukunft beim Sender führen zu wollen.

Anfang Oktober war es zur Anzeige wegen Körperverletzung und gefährlichen Drohungen gekommen. Diese Vorwürfe gegen Rafreider werden nicht weiter verfolgt. “Beziehungen werden manchmal emotional gelebt und es fallen Äußerungen, die man später gerne nicht gesagt hätte”, heißt es in dem “mit seinem Mandanten abgestimmten” Statement des Anwalts. “Das ist aber noch lange nicht strafbar, auch wenn das manche Beteiligten in dieser Angelegenheit aus Gründen, die besser nicht näher erläutert werden sollten, gerne gehabt hätten.”

Rafreider wünsche seiner ehemaligen Lebensgefährtin, “mit der er viele schöne Momente in seinem Leben geteilt hat”, und ihrem Sohn alles Gute für ihre Zukunft. Nachsatz: “Was die nach Sensation gierende Berichterstattung bestimmter Medien betrifft, wird es sicherlich ein Nachspiel geben müssen, weil in Österreich gültige Gesetze mit Füßen getreten wurden.”