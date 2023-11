Einschaltfeier und Zauberwald

Der Weihnachtszauber in Hohenems beginnt mit der traditionellen „Einschaltfeier“ am Freitag, dem 24. November 2023, um 17 Uhr am Schlossplatz, wenn der Weihnachtsbaum und die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt heuer erstmalig erstrahlen.

Die Unterkliener Fasnatzunft lädt zu einem festlichen Beisammensein mit Speis und Trank ein, während Bürgermeister Dieter Egger den offiziellen Startschuss gibt. Musikalisch sorgen Bläser der Bürgermusik Hohenems für weihnachtliche Klänge und DJ Old Boy Randy für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Auch der beliebte und von vielen bereits sehnsüchtig erwartete „Zauberwald“ am Schlossplatz wird an diesem Abend seine Pforten öffnen und wieder für funkelnde Augen sorgen. Familien und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den einzigartigen Erlebnispfad voller Tiere und spannender Geschichten vom 24. November bis 26. Dezember 2023 täglich zwischen 16 und 20 Uhr zu besuchen.