Einschaltfeier und Einschaltmärktle

Es weihnachtet in Hohenems – bei der Einschaltfeier und dem Einschaltmärktle am Freitag, dem 22. November 2019, wird Weihnachten in Hohenems das erste Mal spürbar, denn um 18 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung am Schlossplatz feierlich eingeschaltet.

Bürgermeister Dieter Egger übernimmt das feierliche Einschalten um 18 Uhr. Die Bürgermusik Hohenems umrahmt diesen schönen Anlass musikalisch und die Unterkliener Fasnatzunft bietet ab 17 Uhr kulinarische Feinschmeckereien an.

Auf dem gleichzeitig stattfindenden „Einschaltmärktle“ kommt erstmalig die weihnachtliche Einkaufslaune auf. Handwerke, Kunst, Selbstgebasteltes, hausgemachte Kekse und Genussvolles erwarten Sie auf dem Märktle von 16 bis 20 Uhr!