Einschaltfeier und Einschaltmärktle am Schlossplatz

Stimmungsvolles Funkeln auf der Einschaltfeier – was wäre Weihnachten ohne Kerzen und glitzernde Lichter? Am Freitag, dem 23. November 2018, wird Weihnachten in Hohenems das erste Mal spürbar, denn um 18 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung feierlich eingeschaltet.

Mit tausenden Lichtern erstrahlt der große Tannenbaum am Schlossplatz und glitzernde Lichterketten schmücken die Straßen und Plätze. Bürgermeister Dieter Egger übernimmt das feierliche Einschalten, das jedes Jahr ein ganz besonders andachtsvoller Augenblick ist. Die Bürgermusik Hohenems umrahmt diesen schönen Anlass musikalisch und die Unterkliener Fasnatzunft bietet ab 17 Uhr kulinarische Feinheiten an.

Erste Weihnachtseinkäufe auf dem Einschaltmärktle