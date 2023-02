Einsätze der Bergrettung und neue Parteichefin für die NEOS

Sabine Scheffknecht (NEOS) und Klaus Drexel (Bergrettung) sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die EU-Abgeordnete Claudia Gamon (34) wird bei der Mitgliederversammlung der Vorarlberger NEOS am kommenden Samstag, 4. Februar, zur neuen Parteichefin gekürt. Sie übernimmt die Funktion der Landessprecherin von Sabine Scheffknecht (44), die der Partei seit rund zehn Jahren vorsteht und nun den Parteistatuten gemäß für ihre Nachfolgerin Platz macht. Eine zweite Kandidatur für den Parteivorsitz gibt es nicht. Es wird eine große Zustimmung für Gamon erwartet. Über die Mitgliederversammlung spricht Sabine Scheffknecht am Freitag mit Magdalena Raos (VN-Redakteurin).

Am Donnerstag hatte das Schneechaos Österreich fest im Griff - nur Vorarlberg blieb größtenteils verschont. Am Wochenende soll das Wetter jetzt wieder wärmer werden. Über das Wetter, die Gefahren und Einsätze in den Bergen unterhält sich Magdalena Raos (VN-Redakteurin) bei "Vorarlberg LIVE" mit Klaus Drexel von der Bergrettung Vorarlberg.