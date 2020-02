Einsatz für die Jungunternehmer

Julia Grahammer maturierte an der HLW in Rankweil und absolvierte ihr Bachelor-Studi­um an der FH Kufstein und in Montpellier in International Business.

Dann studierte sie be­rufsbegleitend an der FH Vorarlberg und wur­de zum Master in International Marketing and Sales graduiert. Beruflich war sie während­dessen bei Hanro im Marketing, dann leitete sie ein Hotel in Mellau. Seit der Gründung im April 2018 war sie ehrenamtlich und seit Oktober 2018 hauptberuflich bei Startupland Vorarlberg, der Plattform und Anlaufstelle für alle Startups in Vorarlberg, in Dornbirn tätig. 2020 hat sie auch die Geschäftsführung der Jungen Wirtschaft (JW) Vorarlberg übernom­men, der Interessensvertretung und Netz­werk mit rund 600 Mitgliedern für Jungunter­nehmerInnen und Führungskräfte. „Es macht mir sehr viel Spaß, in einem kreativen Umfeld tätig zu sein und mich für das Jungunterneh­mertum einzusetzen“, erläutert sie.