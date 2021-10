Einride: Autonome Nutzfahrzeuge

Marktführer wie das schwedische Einride beweisen sich als europäische Pioniere im Bereich der elektrisch-autonomen Fahrzeuge. Gesteuert und koordiniert werden diese teilweise über KI. So soll der Gütertransport zukünftig nachhaltiger werden.

Wie schnell die Logistikbranche zum Stocken kommt, konnte im vergangenen Jahr nicht nur mit der auf Grund gelaufenen Ever Given im Suezkanal erlebt werden. Auch durch Corona geschlossene Grenzen verhinderten einen reibungslosen Güterverkehr. Zudem kommen heute Logistiker(innen) nicht mehr an den Themen Nachhaltigkeit, Innovation und künstliche Intelligenz (KI) vorbei.