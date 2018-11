Einreichungsstart für das "Graz Kulturjahr 2020"

Das Rennen um die Zukunft ist eröffnet. Gestern, Donnerstag, Abend wurde in der steirischen Landeshauptstadt die Ausschreibung für das "Graz Kulturjahr 2020" rund 150 Exponenten aus der Grazer Kunst- und Wissenschaftsszene vorgestellt, heute präsentierten der Grazer Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP), Kulturjahr-Manager Christian Mayer sowie Beiratsmitglieder ihre Ideen vor Journalisten in Wien.

“Kultur schafft urbane Zukunft” ist das Motto, unter dem Graz Einzelpersonen und Institutionen einlädt, sich in konkreten Projekten Gedanken darüber zu machen, “wie wir in 20 oder 30 Jahren in Graz leben wollen”, wie es Riegler formulierte. Angesichts einer rasch wachsenden Stadt (laut dem Stadtrat von 220.000 auf 285.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 15 Jahre) wolle man die Menschen einladen, “mit uns zu diskutieren, wie die Stadt der Zukunft aussehen soll”. 17 Jahre nach dem Kulturhauptstadtjahr 2003 sei es “wieder einmal Zeit, innezuhalten und Fragen zu stellen”. Man habe aber kein neues Festival initiieren wollen.