Einladung zur Finissage im Schmiedemuseum

Benny Gleeson beendet seine Ausstellung IN MALLEO VERITAS in Röthis mit Adrian UncleGypsy Gleeson und einer Technoparty.

„Es kreist der Hammer – eine Sinnbefreiung“ ist der Untertitel der laufenden Ausstellung von Benny Gleeson in Röthis. Sie kann noch einmal besichtigt werden am 7. Juni um 18 Uhr. Es ist seine Entdeckung, dass im Hammer die Wahrheit liege, die den Dornbirner so faszinierte, dass er begann, unterschiedliche Ausführungen des Werkzeugs zu sammeln. Als Ready-mades führte er sie mittels Beschriftung einer neuen Bedeutung zu. „Das Urwerkzeug schlechthin, ein in die Hand genommener Stein, hat sich im Laufe von Millionen Jahren nur wenig verändert“, sagt Benny Gleeson. Während der Mensch sich einerseits mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, bedient er sich andererseits nach wie vor des primitiv anmutenden Werkzeugs, um handwerklich Gegenstände zu bearbeiten oder herzustellen. Überrascht hat Benny Gleeson bei der Ausstellungseröffnung unter anderem mit der Anrufung des griechischen Gottes des Feuers und der damaligen Metallkünstler, der Schmiede. Ob Hephaistos bei der Schlussveranstaltung ebenfalls eine Rolle spielen wird, wurde indessen nicht verraten.