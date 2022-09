Einladung zur Feier des Spatenstichs der VS Mitte

Sehr geehrte Damen und Herren, die Stadt Bludenz lädt Sie herzlich zu den Feierlichkeiten anlässlich des Spatenstichs des Anbaus der Volksschule Mitte (Schillerstraße Höhe Hausnr. 19) am Dienstag, 20 September, 10 Uhr ein.

Programm:

Begrüßung durch Bürgermeister Simon Tschann

Kinderchor der VS Mitte: „Wer will fleißige Handwerker seh´n“

Ansprache der Vertreterin des Landes Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier

Schüler der VS Mitte präsentieren ein Baugedicht

Worte der Architekten Marte.Marte, Bernhard Marte

Beitrag der Musikschule Bludenz mit Direktor Thomas Greiner und

Schlussworte der Schulleitung VS Mitte von Direktorin Manuela Schmidle