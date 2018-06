Einkünfte von 82 Mio. für Ivanka Trump und Jared Kushner

Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner haben nach einem Medienbericht im vergangenen Jahr mindestens 82 Millionen Dollar an Einkommen erzielt - neben ihren Beratertätigkeiten im Weißen Haus.

Wie die “Washington Post” am Dienstag berichtete, flossen der Tochter von US-Präsident Donald Trump 3,9 Millionen Dollar aus ihren Anteilen am Hotel Trump International in Washington zu.