Einjähriger Bub stürzte in Graz aus Fenster vier Meter tief

Ein einjähriger Bub ist am Freitag in Graz aus dem Fenster der elterlichen Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses vier Meter tief gestürzt und dabei verletzt worden. Die Mutter hatte gerade gekocht, als der Kleine auf das Fensterbrett gekrabbelt war. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Bub mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderambulanz des LKH gebracht.

Der Unfall war im Stadtbezirk Liebenau passiert: Gegen 10.30 Uhr war der Bub über einen Hochstuhl auf das Fensterbrett gelangt, während seine Mutter in der Küche kochte. Das Kleinkind stürzte durch das offene Küchenfenster und prallte auf einer Wiese auf, die den Aufprall offenbar gedämpft hatte.