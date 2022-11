Einigung! Mehr Geld für Landes- und Gemeindebedienstete

7,15 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung in Höhe von 420 Euro gibt es für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landes- und Gemeindedienst.

Wallner bestätigt auch eine steuerfreie Einmalzahlung

„Die häusliche Pflege muss auch angesichts von Teuerung und Inflation weiterhin leistbar sein – das ist uns ein großes Anliegen“, so LH Wallner. Die Erhöhung sieht er als richtige und wichtige Weichenstellung. „Gerade die 24-Stundenbetreuerinnen und -betreuer sind eine wichtige Säule in unserem Pflege- und Betreuungssystem“, hielt Landesrätin Wiesflecker fest. „Mit der Erhöhung der Förderung unterstützen wir die betroffenen Familien, damit diese Dienstleistung auch weiter leistbar bleibt“, waren sich Wallner und Wiesflecker einig. Die aktuelle Bund-Länder-Vereinbarung sieht eine Förderung der 24-Stunden-Betreuung in maximaler Höhe von 40 Millionen Euro jährlich vor. Davon tragen 40 Prozent die Länder. In Vorarlberg wird dies über den Sozialfonds abgerechnet. Diese Förderbeträge werden nun um 16,67 Prozent valorisiert, das bedeutet eine Gesamterhöhung um 16 Millionen Euro pro Jahr.

Pflege zuhause

Einmal mehr verweist Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker auf die hohe Quote an pflegebedürftigen Menschen, die in Vorarlberg in ihrem Zuhause betreut werden: Rund 80 Prozent. In Vorarlberg gibt es deutlich über 3.500 Gewerbeanmeldungen für das Gewerbe Personenbetreuung. Laut Schätzung werden jeden Monat mindestens 1.800 Personen bzw. Haushalte durch die Personenbetreuung, also 24-Stunden-Betreuung, unterstützt. Die Einsätze in den Haushalten erfolgen dabei überwiegend im mehrwöchigen Wechsel, das heißt, pro Haushalt sind zwei PersonenbetreuerInnen tätig.