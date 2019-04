Einigung auf umstrittene Regierungskoalition in Estland

Gut einen Monat nach der Parlamentswahl steht in Estland ein umstrittenes Regierungsbündnis. Die linksgerichtete Zentrumspartei von Regierungschef Jüri Ratas einigte sich mit der rechtspopulistischen Estnischen Konservativen Volkspartei (EKRE) und der konservativen Partei Isamaa auf eine Koalitionsvereinbarung.

Ob das Dreierbündnis, das eine Mehrheit von 57 der 101 Sitze im Parlament in Tallinn hält, in dem baltischen EU- und NATO-Land an die Macht kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch unklar.