Einheitliche Kriterien für Entscheidung über Schulreife

Durch die Festlegung einheitlicher Kriterien soll die Entscheidung über die Schulreife für die Volksschule standardisiert werden. Einen entsprechenden Verordnungsentwurf hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nun in Begutachtung geschickt. Als Standards festgelegt werden darin vor allem schulische "Vorläuferfähigkeiten" wie Feinmotorik oder zahlenbezogenes Vorwissen.

Vom System her ändert sich auch künftig nichts: Nicht schulreife Kinder kommen weiter in Vorschulklassen. Derzeit wird die Schulreife je nach Bundesland aber sehr unterschiedlich attestiert: In der Steiermark werden etwa nur ein Prozent der Kinder wegen mangelnder Schulreife einer Vorschulklasse zugewiesen, in Vorarlberg sind es dagegen 20 und in Salzburg gar 24 Prozent. Die Entscheidung darüber soll auch künftig der jeweilige Schuldirektor auf Grundlage des persönlichen Kontakts mit dem Kind treffen, darüber hinaus können von den Eltern Unterlagen verlangt oder Gutachten eingeholt werden.