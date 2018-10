Einführung von Selbstbehalten nach Kassenreform erleichtert

Die Sozialversicherungsreform erleichtert die Einführung von Selbstbehalten im Gesundheitssystem. Dies berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten" unter Berufung auf den Begutachtungsentwurf der Regierung. Durch den Wegfall des Ausgleichsfonds der Sozialversicherungsträger und die den Kassen zusätzlich aufgebürdeten Kosten von mehreren 100 Mio. Euro könnten neue Einnahmen notwendig werden.

Laut dem türkis-blauen Gesetzeskonvolut braucht es künftig in der Konferenz des neuen Dachverbands der Sozialversicherungsträger keine Einstimmigkeit mehr für die Einführung von Selbstbehalten. Sieben von zehn Stimmen reichen, wenn in einer ersten Abstimmungsrunde kein gültiger Beschluss zustande kommt. Die Gebietskrankenkassen, die zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) fusioniert werden, haben künftig im Dachverband zwei Stimmen. Je zwei Stimmen entfallen auf die weiteren Träger – die Versicherungsanstalt für den öffentlichen Dienst, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB), die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), die Pensionsversicherungsanstalt (PV) und die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Insgesamt werden in der neuen Struktur Dienstgeber-Vertreter die Mehrheit im Dachverband stellen. Die Einführung von Selbstbehalten könnte auch gegen den Willen der Gebietskrankenkassen beschlossen werden.

“Sobald diese Zentralisierung samt neuen Machtverhältnissen in Kraft ist, wird es sehr rasch generelle Selbstbehalte bei Kernleistungen der Krankenversicherung geben”, warnte deshalb der Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK), Albert Maringer, in den “Oberösterreichischen Nachrichten”. Wer bei einer der neun Gebietskrankenkassen versichert ist, muss bei Kernleistungen wie Arztbesuch, Zahnbehandlung oder Behandlungen in Ambulanzen keinen Selbstbehalt bezahlen. Selbstständige, Beamte, Eisenbahner oder Bauern zahlen schon jetzt Selbstbehalte in unterschiedlicher Höhe.