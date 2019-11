Einführung von EU-weiten Sammelklagen auf Schiene

Ohne die Stimmen von Österreich und Deutschland haben die EU-Staaten heute den Weg frei gemacht für stärkere Rechte von Verbrauchern gegenüber Konzernen. Verbraucher werden bald in der Lage sein, ihre Rechte überall in der EU kollektiv und wirksamer durchzusetzen. Der EU-Rat hat sich auf den Entwurf einer Richtlinie über Sammelklagen geeinigt zum Schutz kollektiver Verbraucherinteressen.

"Der Binnenmarkt kann nur dann sein volles Potenzial entfalten, wenn die Verbraucher in der EU Zugang zu wirksamen und erschwinglichen Instrumenten haben, um ihre Rechte in allen Mitgliedstaaten durchzusetzen", sagte der zuständige finnische Arbeitsminister Timo Harakka nach dem Beschluss. Finnland führt derzeit den EU-Ratsvorsitz. "Der Text, den wir heute vereinbart haben, gibt Verbrauchern solche Instrumente an die Hand, schützt zugleich aber auch die Unternehmer vor Klagemissbrauch."