Einfamilienhäuser – Anerkennung

BERGHOLZ-HAUS H, SONNTAG

Im Kontext einer vernakulären Hofstatt steht das gegenständliche Walserhaus selbstbewusst und selbstverständlich eingebettet in die Hanglage, auch ausgedrückt durch klare Ausrichtung des Tragwerks. Minimaler Rohstoffverbrauch durch auf statische Anforderungen reduzierte Innenwände und kurze Spannweiten bei Decken- und Dachbauteilen resultieren in maximaler Ausnutzung und Wertschöpfung durch Einschnitt der Hölzer im örtlichen Sägewerk weiter optimiert.

Die Oberflächen sind innen wie außen naturbelassen und bilden in Kombination mit präziser Ausführung eine gestalterische Einheit. Nicht zuletzt ist in der klugen konstruktiven Bearbeitung –e. g. Fassadenschutz durch Vordach eine hohe, aber eigentlich in allgemeiner Gültigkeit wünschenswerte Expertise in Planung und Ausführung erkennbar