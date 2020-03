Einfach Wohlfühlen am Arbeitsplatz

Beim Wolfurter Familienunternehmen Meusburger sind die MitarbeiterInnen dank Werksbus, Jobrad, Jausenservice, hauseigener Kantine und internen Events in allen Bereichen gut aufgehoben.

Kommt Ihnen folgendes Szenario bekannt vor: Bereits am Vorabend oder spätestens nach dem Aufstehen stellen sich immer wieder aufs Neue die gleichen Fragen, wie zum Beispiel „Wie komme ich heute zur Arbeit?“ oder „Wo und was sollen wir zu Mittag essen?“. Bei Meusburger ist die Antwort auf diese Fragen schnell gegeben. Denn am Morgen gibt es die Möglichkeit mit einem der rund 40 Werksbusse entspannt zur Arbeit zu kommen. Aktuell nutzen rund 280 Mitarbeiter- Innen dieses Angebot täglich, reduzieren dadurch das Verkehrsaufkommen und leisten so einen wichtigen Beitrag in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Zudem liegt der Meusburger Hauptsitz in Wolfurt direkt am Vorarlberger Radwegnetz und ist auch mit mehreren Buslinien oder der Bahn sehr gut erreichbar. Für den kurzen Weg vom Bahnhof Wolfurt zum Firmengelände stehen den MitarbeiterInnen dabei mehrere Jobräder zur Verfügung.

Täglicher Genuss

Am Arbeitsplatz angekommen ist auch die Frage nach dem Mittagessen schnell geklärt. In der hauseigenen Kantine stehen von Montag bis Donnerstag jeweils drei Menüs zur Auswahl. Damit sich in der Mittagspause alle wohlfühlen, wurde die Kantine Ende 2019 frisch renoviert und vergrößert – mit mehr Raum sowohl für das Küchenteam, als auch für die Mitarbeiter-Innen. Und auch für diejenigen, denen der Magen schon vor der Mittagszeit knurrt, gibt es bei Meusburger eine einfache Lösung – den Jausenservice. Über ein Online-System kann am Morgen direkt am PC zwischen vielen Leckereien gewählt werden. Diese werden bis etwa 9 Uhr direkt in die jeweiligen Büro- oder Produktionsräume geliefert. Sowohl bei den Mittagsmenüs, als auch bei der Jause, werden die MitarbeiterInnen vom Unternehmen finanziell unterstützt.

Weiterbildung und Events