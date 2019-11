Einfach wertvoll

Frauen suchen sich hochwertigen Schmuck heute vielfach selber aus. Design, Karatzahl, Nachhaltigkeit – Welche Faktoren beim Auswahlprozess eine Rolle spielen? Eine Bestandsaufnahme.

Qual der Wahl. Hinzu kommt, dass die Klientel von heute sich in einem Wettbewerb der Kaufentscheidungen in Bezug auf die Wahl der Accessoires befindet: Ohrringe, Designermantel oder Luxus-Schuhe? In Zeiten, in denen High Heels teilweise so viel kosten wie ein Diamantring, hat sich der Wettbewerb für Schmuckfirmen verschärft. Dennoch fällt in den meisten Fällen die Kaufentscheidung zugunsten glitzernder neuer „Freunde“. Die Gründe dafür sind nachvollziehbar. Das wichtigste Argument: Schmuck ist nachhaltig, er ist im wahrsten Sinne für die Ewigkeit. Zum Vergleich: Noch nie haben die Menschen so viele Konsumgüter besessen wie heute. Das zeigt sich besonders im modischen Bereich. Immer neue Kollektionen kommen in immer kürzeren Abständen in die Läden, damit noch mehr gekauft wird. Das Kalkül scheint aufzugehen. In der westlichen Welt haben die Konsumenten noch nie so viel Kleidung besessen wie heute. Viele der Sachen landen am Ende in der Sammelbox oder im Müll, denn Mode ist zum Wegwerfgut avanciert. Der Trend von heute ist morgen schon out: das gilt auch für die Ponyfell-Ballerinas aus dem Designershop. Sie wären zwar noch haltbar, sind aber trendmäßig out. Hochwertiger Goldschmuck ist dagegen eine im wahrsten Sinne des Wortes wertvolle Konstante, die den Konsumkreislauf des Kaufens und Wegwerfens durchbricht. Seit Menschengedenken gilt das Edelmetall nicht nur als Zahlungsmittel, sondern steht für Wertbeständigkeit, Exklusivität und einen hohen Gegenwert. Die Gründe dafür? Die Ressourcen sind nicht unerschöpflich und können nicht wie Geld beliebig nachproduziert werden. Gold ist immer Gold wert, trotz zahlreicher Wirtschaftskrisen, Kriege und Inflation. Diesen Gedanken der Wertbeständigkeit haben viele beim Kauf unwillkürlich im Hinterkopf: Man erwirbt ein hochwertiges Schmuckstück, freut sich daran, trägt es und gibt es später eventuell sogar an die nächste Generation weiter – und es behält immer einen gewissen Wert. Wirtschaftliche Erwägungen verknüpfen sich an dieser Stelle mit einem emotionalen Mehrwert, da sich mit dem jeweiligen Schmuckstück über die Jahrzehnte viele ganz persönliche Erinnerungen, Momente und Personen verbinden. Hinzu kommt, dass Gold das Ergebnis der Verschmelzung von Kunst, Handwerk und Service darstellt. Durch Formbarkeit können Erbstücke umgearbeitet und neue Einzelstücke geschaffen werden. Daneben setzt sich der Trend zu mehr Nachhaltigkeit in der Branche durch. Designer und Juwelenmanufakturen greifen in den letzten Jahren verstärkt zu Vintage-Steinen, recyceltem oder „grünem“ Gold – also Edelmetall, das unter verantwortungsvollen Bedingungen gewonnen wurde –, weil sie die fragwürdigen Bedingungen in den Minen nicht mehr mittragen wollen. Dem wachsenden Umweltbewusstsein der Kunden kommt das entgegen.