„Einfach hören: Du hast es richtig gemacht“

Freiwillige haben am Erfolg der Kinder in den Caritas-Lerncafés maßgeblichen Anteil.

Besuch im Caritas Lerncafé im neuen Familien- und Bildungshaus in der Mariahilfstraße in Bregenz: Kuzey überträgt gerade Sätze in sein Hausaufgabenheft und liest sie laut vor. Irene Matt weist ihn sanft darauf hin, wenn ein Wort falsch ausgesprochen ist. Und: Sie lobt ihn für das, was der Elfjährige schon richtig gut kann. Seine strahlenden Augen bestätigen, wie wohl ihm diese Aufmunterung tut. Denn Deutsch ist nicht Kuzeys Muttersprache. Und logisch: Kinder und Jugendliche, die sich erst einen Sprachschatz in Deutsch aneignen müssen, haben es automatisch schwerer, den anderen Unterrichtsfächern zu folgen.