Einfach genießen! – „Mehrerlei“ am 8. September in Hohenems

Beim „Mehrerlei“ laden 22 Geschäfte und Betriebe am Donnerstag, dem 8. September 2022, in der Hohenemser Innenstadt und deren Umgebung mit einem bunten Angebot zu Verkostungen und Führungen ein.

Genussmenschen der Einkaufskultur, Feinschmecker und Freunde nachhaltig hergestellter Produkte sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen, mit allen Sinnen durch die Stadt zu schlendern und dabei die Potentiale und die wachsende Vielfalt in Vorarlbergs jüngster Stadt zu entdecken.

„Genuss in Hohenems hat vielerlei Gesichter“, so eine der drei kürzlich neu gewählten WIGE-Obfrauen Magdalena Holzer: „Der Mehrwert beim lokalen Einkauf und Einkehrschwung ist vor allem die Begegnung mit den Menschen. Dabei gibt es Raum für gute Gespräche, Gaumenfreuden und Einblicke in den vielfältigen Handel von Hohenems – ‚Mehrerlei‘, aber ganz und gar nicht einerlei“, freut sich Holzer auf die Veranstaltung.