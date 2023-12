Eineinhalb Jahre teilbedingt für Stalking der Ex-Freundin

Ein 40-Jähriger ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen beharrlicher Verfolgung und versuchter Nötigung seiner Ex-Freundin zu 18 Monaten Haft, davon drei Monate unbedingt verurteilt worden. Der Mann war seit September in U-Haft gesessen. Da ihm diese Zeit auf den unbedingten Strafteil angerechnet wird, kann er am kommenden Freitag das Gefängnis verlassen. Der 40-Jährige akzeptierte auch sämtliche ihm vom Gericht auferlegte Weisungen, das Urteil ist rechtskräftig.

Der Mann war bis Ende Juni 2023 mit der um drei Jahre jüngeren Frau liiert. "Es war eine emotionale Beziehung mit Ups und Downs. Es waren sehr starke Gefühle von meiner Seite im Spiel", erzählte der Angeklagte. Als die 37-Jährige ihm mitteilte, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sein wolle, habe er "einen Nervenzusammenbruch" erlitten. Und von diesem Zeitpunkt an ließ er der Frau keine Ruhe mehr, wie die 37-Jährige schilderte, nachdem der Angeklagte - ihrem Wunsch entsprechend - aus dem Gerichtssaal gebracht worden war.

"Er hat mich nicht mehr schlafen gelassen", berichtete die Zeugin. Obwohl sie gegen ihn Einstweilige Verfügungen erwirkt hatte und Kontakt- und Annäherungsverbote in Kraft waren, sei er stets draußen vor dem Fenster zu sehen gewesen, sooft sie hinausblickte: "Er ist die Straße auf und abmarschiert. Auch um Mitternacht, auch um 2.00 Uhr in der Früh." Am Abend oder in der Nacht habe sie ihn mehrfach erwischt, wie er vor ihrer Wohnung an ihrer Tür lauschte, oft noch nach Mitternacht: "Er ist ständig vor meiner Tür gestanden. Jedes Mal, wenn ich wo hingegangen bin, ist er mir nachgekommen."

Er drohte ihr auch mit Sprachnachrichten, in denen er der Frau beispielsweise mitteilte, er werde sie in die Psychiatrie bringen, falls sie sich nicht zu einer "letzten Aussprache" mit ihm treffe. Er passte sie auch vor ihrem Arbeitsplatz oder in ihrem Fitnessstudio ab, sodass die 37-Jährige am Ende sich nicht mehr allein aus ihrer Wohnung traute. Sie verteilte in ihrem Wohnhaus sogar Flugblätter mit dem Foto des 40-Jährigen und ersuchte die Nachbarn um Hilfe, falls dieser im Stiegenhaus angetroffen werden sollte. "Ich habe mich zwei Monate lang nirgends mehr hingetraut", bilanzierte sie.

Der Angeklagte legte vor Gericht ein Geständnis ab und gab sich schuldeinsichtig. Zurückzuführen dürfte letzteres vor allem auf die Inhaftierung gewesen sein, wie sein Verteidiger deutlich machte. "Er war jetzt zum ersten Mal im Gefängnis. Der Haftkoller hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Er ist in den letzten Monaten verfallen, er ist ein gebrochener Mann."

Richter Alfred Hebenstreit-Weininger erteilte dem 40-Jährigen die Weisung, zukünftig jedweden Kontakt zur Ex-Freundin zu unterlassen. Ansonsten müsse er damit rechnen, dass der auf Bewährung ausgesprochene Strafteil von 15 Monaten widerrufen wird und zu verbüßen ist, betonte Hebenstreit-Weinauer. Außerdem wurde dem Mann aufgetragen, sich in psychotherapeutische Behandlung zu begeben.

(S E R V I C E - Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800-216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800-222-555 Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800-700-217 Opfer-Notruf: 0800-112-112 Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05-77-22)