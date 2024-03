Eineinhalb Jahre auf Weltreise, und kaum wieder zuhause in Dornbirn ...

Nach Abenteuern in entlegensten Winkeln der Welt erwartete Michael Wehinger (24) wenige Tage nach der Rückkehr nach Dornbirn eine böse Überraschung.

Sein E-Bike wurde in Dornbirn geklaut. Wie ihm geht es vielen anderen in Vorarlberg auch, zeigen Daten der Polizei.

Sicher auf Weltreise - Bestohlen in Dornbirn

Trotz der Risiken und der potenziellen Gefahren, denen er sich auf seiner abenteuerlichen Reise aussetzte, passiert ist Michael nie etwas. Ausgerechnet zu Hause in Dornbirn hat man ihm dann sein 4.500 Euro teures E-Bike geklaut.

Dass ihm ausgerechnet in einem so wohlhabenden Land wie Vorarlberg sein Rad gestohlen wird, findet der 24-Jährigen besonders bedauerlich: "Ich finde es schade. Ich war in Ländern, wo Menschen weniger haben und trotzdem glücklich sind."